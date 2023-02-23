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أكسيوس: السلطة الفلسطينية تعتبر إقتحام نابلس انتهاكا للتفاهمات الأخيرة 

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تجهض أي حلول لخفض التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية حتى قبل أن تولد. 

العالم - خاص بالعالم

موقع أكسيوس الأميركي كشف عن أن السلطة الفلسطينية هددت بالانسحاب من قمة أمنية مقررة مع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ومصر في الأردن الأسبوع المقبل وذلك على خلفية اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد أحد عشر فلسطينيا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وتقول السلطة الفلسطينية إن اقتحام نابلس شكل انتهاكا للتفاهمات التي تم التوصل إليها لتجنب تصعيد للمواقف داخل الأمم المتحدة، حيث تضمنت التفاهمات إلزام تل أبيب بخفض التصعيد والتقليل من اقتحام المدن الفلسطينية.

وتطالب السلطة بتأكيدات وضمانات من واشنطن وتل أبيب بوقف ممارسات من قبيل اقتحام المدن وهدم المنازل وبناء المستوطنات، كما تهدد السلطة باستئناف مساعيها في مجلس الأمن الدولي لاستحصال قرار يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي الإطار قال القيادي في حركة فتح عباس زكي إن اقتحام مدينة نابلس شكل طعنة في الظهر لجهود الوساطة الرامية للتوصل إلى تهدئة وتوقيع اتفاق لخفض التصعيد.

موقع أكسيوس كشف أيضا عن أن الإدارة الأميركية تضغط على الجانب الفلسطيني لحضور القمة وأنه في حال عدم مشاركتهم فإن من المرجح إلغاء القمة.

يذكر أن أهمية القمة المهددة بعدم الالتئام تكمن في أنها ترمي لإضفاء طابع رسمي على التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجانب الفلسطيني والتي أدت إلى تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستيطان في الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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