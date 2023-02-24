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ما الرسالة التي أراد الشعب اليمني إيصالها للعدوان من خلال مسيرته اليوم

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن المسيرات الجماهيرية اليمنية الحاشدة خرجت اليوم تحت عنوان واضح لأهداف محددة وهي الوفاء لدماء الشهيد الصماد، وانه مازال باقيا ودمائه لازالت تغلي في عروق الشعب اليمني وان القضية التي استشهد من أجلها ما زالت حية.

العالم - خاص بالعالم

وقال عامر في حوار مباشر مع قناة العالم: ان اهداف تحالف العدوان من اغتيال الشهيد الصماد قد فشلت مشيراً الى ان الهدف الثاني الذي خرجت من أجله المسيرات الجماهيرية هو تحذير دول تحالف العدوان من المماطلة والتسويف والاستمرار في النهج الاميركي في ان يكون هنالك سلام واستمرار الحصار ومنع الشعب اليمني من أن يتمتع بثرواته.

وكانت قد توافدت الحشود الجماهيرية الكبيرة اليوم الجمعة إلى ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرات الكبرى التي ستنطلق عصر اليوم الجمعة تحت شعار (الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان).

وخرجت في مدينة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان (الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان).

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية، وصورا لقائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وللشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي وللرئيس الشهيد صالح الصماد، ولافتات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية الاستعمارية وبالعدوان الأمريكي السعودي على بلادنا ومنددة بالحصار.

ورددوا هتافات التضامن مع الشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان على فلسطين واليمن، منها (شعب قادته شهداء.. لن يتنازل للأعداء)، (الشعب اليمني حاضر.. نحو الأقصى ومبادر)، (مطالبنا إنسانية.. لن تسقط بالتقادم)، (آخر تحذير للعدوان.. ارحل من يمن الإيمان)، (أمريكا لازم ترحل.. والبريطاني المحتل).

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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