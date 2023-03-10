هكذا كان رد السفير أماني حول مزاعم التدخل الايراني في الانتخابات اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

وقال أماني في حوار مع قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "ضيف وحوار"أنه :"وفقا لوجهة نظري الشخصیة، أعتقد بوجود مشکلة عقلیة في لبنان، بحیث أن بعض المجموعات والتیارات في هذا البلد تعتقد بأن هذا العمل لن یتحقق من دون تدخل من الخارج. هذه مشکلة عقلیة، أعتقد شخصیا أنه یجب إصلاح هذا النمط من التفکیر".

وأضاف أماني:"أما فیما یخص النقطة الثانیة فتتمثل في وجود قوی وطنیة جدا تسعی لحصول لبنان علی موقع متمیز في المنطقة وفي العالم. هذه القوی موجودة وکل آمالها ورغباتها تتلخص في أن یتحقق هذا الحلم. حسنا، لیجلس الجمیع ویتخذوا القرارات المناسبة، فالجمهوریة الإسلامیة في ایران منذ البدایة، إلی جانب تصریحات مختلف المسؤولین الذین یشاهدون الوقائع علی الأرض، یعترفون جمیعا بأن ایران لم تتدخل علی الإطلاق في موضوع إنتخاب رئیس جمهوریة لبنان. بالطبع، ردا علی اولئك الذین یکیلون التهم لنا بالتدخل في الشؤون الداخلیة للبنان، نقول لهم أنتم في اللحظة التي تتهموننا بالتدخل تدعون أیضا أن حزب الله أو المقاومة بشکل عام هم من صنع ایران".

وتابع أماني:"لو افترضنا أن الکلام الثاني صحیح إذا فالکلام الأول لا معنی له، فهؤلاء إذا کانوا من صنع ایران فهم جزء من القوی اللبنانیة، علی أیة حال ماتطرحونه وفقا لأي منطق یتم اثباته، ولو کنتم تبحثون عن مواضیع أخری علی الأرض فلن تجدوا شیئا یخص تدخل ایران في الشأن الداخلي اللبناني. ولکن من ناحیة أخری، حینما تجتمع خمس دول کي تقرر موضوع إنتخاب رئیس الجمهوریة اللبنانیة، من وجهة نظري الشخصیة لو أرادت هذه الدول إتخاذ قرار ما علینا أن نقبل علی أقل تقدیر بأن المجتمعین علیهم أن یتحدثوا مع الآخرین أیضا کونهم من القوی اللبنانیة ویسألونهم عن الشخص الذي یفضلونه کرئیس للجمهوریة، وأن تأتي هذه الدول وتمد ید المساعدة کي تصل القوی اللبنانیة إلی الشخص المفضل لدیها، ولیس العکس حیث تجتمع الدول الخمس وتطرح إسم شخص خاص موجود في أفکارها وتقوم بانتخابه ومن ثم تقول للشخصیات والأحزاب اللبنانیة المختلفة علیکم إنتخاب هذا الشخص. هذا أمر سیئ جدا وقد تم رفضه من قبل جمیع المجموعات اللبنانیة.

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