الصين تعد خطة للسلام في أوكرانيا وستعلن عنها خلال أيام

العالم-اسيا والباسفيك

وقال المندوب الصيني للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "سمعت أنها ستصدر خلال عدة أيام".

وكان كبير الدبلوماسيين الصينيين، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزي الشيوعي الصيني، وانغ يي قد أعلن في 18 فبراير أن السلطات الصينية ستعد خطة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مشددا على ضرورة "إعطاء الفرصة للسلام".

وأشار وانغ إلى أن الخطة ستكون مبنية على مقترحات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن السلام في أوكرانيا.

ووصل وانغ يي يوم الثلاثاء بزيارة لموسكو، حيث التقى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ومن المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 22 فبراير. ومن غير المستبعد أن يستقبله أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وأفادت تقارير إعلامية بأن وانغ يي يزور موسكو حاملا خطة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا.