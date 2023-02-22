محكمة صهيونية تقضي بحبس قيادي في الجهاد الإسلامي 22 شهرا

العالم-فلسطين

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن السعدي أدين بعد إقراره بالذنب في إطار تسوية قضائية بـ"تشكيل عصابة أشرار وبالتحريض على الكراهية وانتحال هوية".

وأعلن الجيش أن المحكمة أصدرت في حق السعدي حكما بـ"الحبس 22 شهرا وحكما مع وقف التنفيذ وغرامة"، دون الإشارة إلى مدة الحكم الصادر مع وقف التنفيذ أو قيمة الغرامة.

وفي الأول من أغسطس 2022، أوقفت السلطات الصهيونية، السعدي قائد "الجهاد الإسلامي" في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان قد أعقبت توقيف السعدي تهديدات أطلقتها حركة "الجهاد الإسلامي" التي أعلنت "التعبئة العامة" لمقاتليها.