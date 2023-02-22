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الحشد الشعبي يضبط 1300 صندوق أدوية منتهية الصلاحية شرق صلاح الدين

الحشد الشعبي يضبط 1300 صندوق أدوية منتهية الصلاحية شرق صلاح الدين
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الحشد الشعبي العراقي، ضبط 1300 "كارتون" ادوية منتهية الصلاحية ومؤثرات عقلية شرق صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها أن "قوة مشتركة من أمن واستخبارات وفوج مغاوير اللواء 22 بالحشد الشعبي، ضبطت الثلاثاء، شاحنتين محملتين بأدوية منتهية الصلاحية ومؤثرات عقلية تقدر بـ 1300 كارتون مخبئة خلف شحنة من بيض المائدة للتمويه شرق صلاح الدين".

وأضافت، أن "ذلك جاء خلال كمين محكم نفذته القوة وفقا لمعلومات استخبارية، حيث تمكنت من ضبط الشاحنتين والقاء القبض على سائقي الشاحنتين قرب سيطرة "تل كَصيبة" شرق محافظة صلاح الدين"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المعتقلين والمضبوطات".

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الحشد الشعبي يضبط 1300 صندوق أدوية منتهية الصلاحية شرق صلاح الدين

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