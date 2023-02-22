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الإمارات و’إسرائيل’ تنتجان سفينة عسكرية غير مأهولة

الإمارات و’إسرائيل’ تنتجان سفينة عسكرية غير مأهولة
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

في دلالة كبيرة تعكس العلاقات العسكرية المتنامية بين الإمارات وكيان الاحتلال، كشف اليوم عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (دون قبطان) تم إنتاجها بواسطة شركات عسكرية من الجانبين.

العالم - الاحتلال

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام جرى الكشف عن السفينة المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة، ويمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال معرض الدفاع البحري (نافدكس).

وتم تصنيع السفينة في إطار تعاون بين شركة صناعة الطيران الصهيونية ومجموعة ايدج الإماراتية.

وعزّزت الإمارات والاحتلال الشراكة العسكرية بينهما منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020.

وفي كانون الآخِر/ يناير 2022، أعلنت شركة "البيت سيستمز" الصهيونية للأسلحة المتطورة أن فرعها في الإمارات حصل على عقد بقيمة 53 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح الجو الإماراتي بأنظمة دفاعية.

وتعمل الشركات العسكرية الصهيونية والإماراتية معا أيضا لتطوير نظام مضاد للطائرات دون طيار.

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الإمارات و’إسرائيل’ تنتجان سفينة عسكرية غير مأهولة

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