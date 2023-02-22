الإمارات و’إسرائيل’ تنتجان سفينة عسكرية غير مأهولة

العالم - الاحتلال

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام جرى الكشف عن السفينة المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة، ويمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال معرض الدفاع البحري (نافدكس).

وتم تصنيع السفينة في إطار تعاون بين شركة صناعة الطيران الصهيونية ومجموعة ايدج الإماراتية.

وعزّزت الإمارات والاحتلال الشراكة العسكرية بينهما منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020.

وفي كانون الآخِر/ يناير 2022، أعلنت شركة "البيت سيستمز" الصهيونية للأسلحة المتطورة أن فرعها في الإمارات حصل على عقد بقيمة 53 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح الجو الإماراتي بأنظمة دفاعية.

وتعمل الشركات العسكرية الصهيونية والإماراتية معا أيضا لتطوير نظام مضاد للطائرات دون طيار.