شاهد.. وزير الخارجية الايراني يزور موقع اغتيال قادة النصر

العالم - العراق

وقرأ اميرعبداللهيان والوفد المرافق له ونائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي الفاتحة على أرواح الشهداء، الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما عند النصب التذكاري للقادة الذين اغتالتهم الولايات المتحدة بعملية جوية مطلع عام 2020.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لإجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي تصريح خاص لقناة العالم، قال عبداللهيان إن المباحثات في بغداد ستتناول العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وأكد أن العراق يلعب دورا إقليميا بارزا، وأن طهران تدعم هذا الدور، مشيرا الى عودة العراق لموقعه الطبيعي في المنطقة. وسيلتقي الوزير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث في بغداد.