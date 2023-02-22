الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مباشرة فور وصوله بغداد..

شاهد.. وزير الخارجية الايراني يزور موقع اغتيال قادة النصر

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان مباشرة، بعد خروجه من مطار بغداد الدولي، الى موقع جريمة اغتيال قادة النصر قرب المطار، وذلك خلال زيارته الرسمية الى العراق.

العالم - العراق

وقرأ اميرعبداللهيان والوفد المرافق له ونائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي الفاتحة على أرواح الشهداء، الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما عند النصب التذكاري للقادة الذين اغتالتهم الولايات المتحدة بعملية جوية مطلع عام 2020.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لإجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي تصريح خاص لقناة العالم، قال عبداللهيان إن المباحثات في بغداد ستتناول العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وأكد أن العراق يلعب دورا إقليميا بارزا، وأن طهران تدعم هذا الدور، مشيرا الى عودة العراق لموقعه الطبيعي في المنطقة. وسيلتقي الوزير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث في بغداد.

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يضبط 1300 صندوق أدوية منتهية الصلاحية شرق صلاح الدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة القصف السعودي على شدا إلى شهيد وجريحين

ليالٍ عصيبة في يافا.. نتنياهو و بومبيو ما زالا تحت المراقبة

الاحتلال.. 460 ضابطا سابقا في المخابرات يوجهون رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة

روسيا تعتبر تفجيرات ’السيل الشمالي’ عملا من أعمال الإرهاب الدولي

بالفيديو.. المالكي: الخلاف مع الصدر سينتهي قريباً

الخارجية الايرانية تستدعي القائمة بالأعمال البريطاني لدى طهران