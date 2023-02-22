ليالٍ عصيبة في يافا.. نتنياهو و بومبيو ما زالا تحت المراقبة

العالم - ايران

وقالت الوكالة انها حصلت على صورة لجدول أعمال الاجتماع السري و الموضوعات التي طرحت خلاله وأسماء المتحدثين.

وبحسب هذا الجدول ، كان نتنياهو المتحدث الافتتاحي لهذا الاجتماع. وتحدث في هذه الجلسة التي عقدت بحضور «عمیعاد کوهن» ، مدير مؤسسة "تكواح" (الحريديم) وسكرتير هذا اللقاء ، وكذلك «راتم سلا» و «والتر راسل‌مید» ، عن سبل تحويل الكيان الصهيوني المؤقت إلى زعيم إقليمي وبحث طرق مواجهة المشاكل التي يتعرض لها الكيان الصهيوني وأمريكا على الساحة الدولية.

وسيعقد الجزء الثاني من هذا الاجتماع السري صباح اليوم الأربعاء، ويلقي بومبيو كلمة في الجزء الخامس ليتم اختتام الاجتماع بمأدبة غداء.

ونوهت "فارس" الى انها حصلت على تفاصيل عن محاور هذا الاجتماع، وزمان ومكان انعقاده، وكذلك جدول رحلات عودة االضيوف، فضلا عن مسار تنقلهم إلى منازلهم في أمريكا.

كما قالت بأن يعقد بومبيو اجتماعا خاصا مع نتنياهو الليلة. وانها تملك تفاصيل عن هذا الاجتماع ومكان وزمان انعقاده أيضا.