الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ليالٍ عصيبة في يافا.. نتنياهو و بومبيو ما زالا تحت المراقبة

ليالٍ عصيبة في يافا.. نتنياهو و بومبيو ما زالا تحت المراقبة
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة أنباء فارس عن تفاصيل جديدة عن الاجتماع السري لجمعية هيرتوغ تحت عنوان "الاجتماع الأمني ​​الأول لقوات الدفاع الإسرائيلية".

العالم - ايران

وقالت الوكالة انها حصلت على صورة لجدول أعمال الاجتماع السري و الموضوعات التي طرحت خلاله وأسماء المتحدثين.

وبحسب هذا الجدول ، كان نتنياهو المتحدث الافتتاحي لهذا الاجتماع. وتحدث في هذه الجلسة التي عقدت بحضور «عمیعاد کوهن» ، مدير مؤسسة "تكواح" (الحريديم) وسكرتير هذا اللقاء ، وكذلك «راتم سلا» و «والتر راسل‌مید» ، عن سبل تحويل الكيان الصهيوني المؤقت إلى زعيم إقليمي وبحث طرق مواجهة المشاكل التي يتعرض لها الكيان الصهيوني وأمريكا على الساحة الدولية.

وسيعقد الجزء الثاني من هذا الاجتماع السري صباح اليوم الأربعاء، ويلقي بومبيو كلمة في الجزء الخامس ليتم اختتام الاجتماع بمأدبة غداء.

ونوهت "فارس" الى انها حصلت على تفاصيل عن محاور هذا الاجتماع، وزمان ومكان انعقاده، وكذلك جدول رحلات عودة االضيوف، فضلا عن مسار تنقلهم إلى منازلهم في أمريكا.

كما قالت بأن يعقد بومبيو اجتماعا خاصا مع نتنياهو الليلة. وانها تملك تفاصيل عن هذا الاجتماع ومكان وزمان انعقاده أيضا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إعلام الاحتلال: قناة اتصال سرية مفتوحة منذ أسابيع بين تل أبيب ورام الله

رغم الإحتجاجات والانقسام.. الكنيست يصوت لصالح قانون إصلاح القضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة القصف السعودي على شدا إلى شهيد وجريحين

ليالٍ عصيبة في يافا.. نتنياهو و بومبيو ما زالا تحت المراقبة

الاحتلال.. 460 ضابطا سابقا في المخابرات يوجهون رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة

روسيا تعتبر تفجيرات ’السيل الشمالي’ عملا من أعمال الإرهاب الدولي

بالفيديو.. المالكي: الخلاف مع الصدر سينتهي قريباً

الخارجية الايرانية تستدعي القائمة بالأعمال البريطاني لدى طهران