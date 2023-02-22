إحالة نقيب الصحافيين التونسيين على التحقيق

العالم - اليمن

وشمل الاستدعاء الناشطين السياسيين والحقوقيين: وائل نوار وأسرار جويرة ونورس الدوزي وسيف العيادي وخليل الزغيدي. ويواجه الناشطون تهم "هضم جانب موظف عمومي (رسمي) والاعتداء عليه أثناء مباشرته عمله، وتعطيل حركة الجولان والعصيان".

وتأتي التهم على خلفية مشاركتهم في احتجاج يوم 18 يوليو/تموز 2022 في الشارع الرئيس بالعاصمة التونسية، ضد تنظيم استفتاء حول الدستور التونسي الجديد الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد. كما تأتي على خلفية شكاية تقدم بها ثمانية أعوان شرطة ضد المدعوين، اتهموهم فيها بالاعتداء عليهم أثناء فض المظاهرة.

وجرى اليوم الاستماع إلى وائل نوار، أحد المتهمين في القضية، على أن يجري الاستماع إلى بقية المتهمين في وقت لاحق.