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قوات الاحتلال تقتحم نابلس وسط اشتباكات مسلحة

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وسط اشتباكات مسلحة
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، صباح اليوم الأربعاء، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة اتجاهات.

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن وزارة الصحة، إن ٥ إصابات طفيفة ومتوسطة برصاص الاحتلال الحي، وصلت مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

واقتحمت قوات خاصة صهيونية، صباح اليوم، المنطقة الشرقية والبلدة القديمة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع دخول تعزيزات عسكرية للمدينة من عدة جهات.

وقال مصادر صحفية فلسطينية في نابلس، إن القوات الخاصة الصهيونية دهمت منطقة "السوق الشرقي"، الملاصق للبلدة القديمة، في مدينة نابلس، عقب التسلل للمدينة بمركبة مدنية.

وقال شهود العيان، إن الوحدات الخاصة تتواجد بالقرب من "باب الساحة" وسط البلدة القديمة وحارة "الشيخ مسلم" و"حارة الحبلة" في نابلس.

ونبه الشهود، إلى دخول تعزيزات عسكرية لمدينة نابلس من جهة حاجز "دير شرف" العسكري شمال غربي المدينة، وشارع القدس شرقًا.

وتصدت المقاومة الفلسطينية في نابلس والبلدة القديمة لقوات الاحتلال، بإطلاق رصاص، قبل اندلاع اشتباكات مسلحة، لا سيما في البلدة القديمة.

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