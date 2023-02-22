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رئيس منطمة الطاقة الذرية الايرانية: علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في اطار لاضمان والسلامة النووية ولن نطيق أية ضغوط سياسية

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

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