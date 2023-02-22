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بالفيديو.. شهيدان و36 إصابة في العدوان الصهيوني على مدينة نابلس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 36 مواطنا آخرين برصاص الاحتلال الحي، صباح اليوم الأربعاء، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة اتجاهات.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مواطنين فلسطينيين استشهدا، وأصيب 36 مواطناً برصاص قوات الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس، بينها 5 إصابات بحالة خطيرة، ويتلقون العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي ومستشفى نابلس التخصصي ومستشفى النجاح، و مستشفى الاتحاد النسائي.

واقتحمت قوات خاصة صهيونية، صباح اليوم، المنطقة الشرقية والبلدة القديمة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع دخول تعزيزات عسكرية للمدينة من عدة جهات.

وقال مصادر صحفية فلسطينية في نابلس، إن القوات الخاصة الصهيونية دهمت منطقة "السوق الشرقي"، الملاصق للبلدة القديمة، في مدينة نابلس، عقب التسلل للمدينة بمركبة مدنية.

وقال شهود العيان، إن الوحدات الخاصة تتواجد بالقرب من "باب الساحة" وسط البلدة القديمة وحارة "الشيخ مسلم" و"حارة الحبلة" في نابلس.

وأفاد الشهود، أن جيش الاحتلال يُحاصر منزلًا في البلدة القديمة ويتبادل إطلاق النار مع مسلحين تحصنوا بداخله. منوهًا إلى سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.

وتصدت المقاومة الفلسطينية في نابلس والبلدة القديمة لقوات الاحتلال، بإطلاق رصاص، قبل اندلاع اشتباكات مسلحة، لا سيما في البلدة القديمة.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى"، في تصريح مقتضب، إن مجاهديها يتصدون بإطلاق النار المباشر على قوات جيش الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأكدت "سرايا القدس- كتيبة نابلس" أن مجاهديها يستهدفون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في محيط المنزل المحاصر.

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