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هل تصبح إشارات المرور بأربعة ألوان؟

هل تصبح إشارات المرور بأربعة ألوان؟
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

اقترح مهندسو نقل من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إضافة لون أبيض إلى إشارات المرور لمساعدة السيارات ذاتية القيادة على تنظيم التدفق المروري وتحسين قدرة السائقين على التعامل مع الحركة المرورية.

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وبالإضافة إلى اللون الأحمر، الذي يعني التوقف والأخضر للحركة، فإن اللون الأبيض يخبر السائقين بلحاق السيارة التي تسير أمامهم، إذ نجحت الطريقة الجديدة في محاكاة حاسوبية بتقليل وقت السفر على الطرقات وعبور التقاطعات مع تقليل استهلاك الوقود.

ويعمل الباحثون على تطوير نظام مروري جديد يُدعى "نظام التحكم المتنقل" لتنظيم حركة المرور عند وجود سيارات ذاتية القيادة، وتزود الإشارة البيضاء سائقي السيارات بخيار جديد يزيد من أمان الحركة على الطرقات.

واختبر الباحثون الإشارة البيضاء لأول مرة عام 2020، ولكن الفكرة الأولية اعتمدت على تواصل الحاسوب المركزي المتحكم بالإشارة المرورية مع السيارات ذاتية القيادة، ثم إجرائه للحسابات اللازمة وإرسالها إلى السيارات لتتحرك وفقها.

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