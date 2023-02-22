جبهة باخموت تشهد أطول قتال خلال حرب اوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانيا

جبهة يبدو انها تشهد تقدما للقوات الروسية بحسب ما اعلنت موسكو لكن كييف تنفي وتؤكد ان قواتها تتمسک بمواقعها على خط المواجهة في الشرق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"من المهم للغاية أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية رغم الضغط الكبير على قواتنا. القوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك قامت بكل ما هو ممكن لاحتواء الهجمات التي لا تتوقف من الجانب الروسي".

تصريحات تأتي بعدما اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها تقدمت نحو باخموت لأكثر من كيلومترين ونصف الکيلومتر خلال اليومين الماضيين في وقت تحاول الاستيلاء على أفدييفكا وهي النقطة المحورية الثانية للهجمات في دونيتسك.

الوزارة اكدت من جهة اخرى ان التصريحات بشأن نقص الذخيرة لدى القوات المتطوعة لديها غير صحيحة على الإطلاق وقالت أنّ جميع طلبات الذخيرة للوحدات الهجومية ستقدم في الأيام المقبلة محذرة من محاولات إحداث شرخ بين وحدات القوات الروسية.

نفي الوزارة جاء بعد أن اتهم مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوغين كلا من وزيري الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف بحرمان مقاتليه من الذخيرة ومحاولة تدمير فاغنر، معتبرا تلك الأفعال بمثابة خيانة.

وقبيل الذكرى السنوية الاولى للحرب قالت واشنطن انها وحلفاءها سيفرضون عقوبات إضافية ضد روسيا في الأيام المقبلة فيما اكدت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني من كييف ان دعم بلادها لأوكرانيا لن يضعف وان روما قد ترسل شحنات أسلحة إضافية اليها تتضمن أنظمة للدفاع الجوي.