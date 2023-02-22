الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان وعبداللطيف رشيد يؤكدان على توسيع العلاقات

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، اليوم الأربعاء، الرئيس العراقي عبد اللطيف أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، خلال اللقاء مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، على توسيع العلاقات بين طهران وبغداد. رشيد.

العالم - إيران

والتقى أميرعبداللهيان الذي بدأ زيارة إلى بغداد أمس، التقى "رشيد" في القصر الرئاسي اليوم الأربعاء؛ حيث أكد على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن العلاقات الإيرانية العراقية لا تنحصر في التعاون بين الحكومتين فحسب، وإنما تنبع من الأواصر الوثيقة والمعمقة التي تجمع بين شعبي البلدين أيضا.

ومن أهم القضايا التي طرحت في هذا اللقاء، يشار إلى ديون العراق المصرفية المستحقة قبال إيران، وتأمين الحدود المشتركة، ونشاط الشركات الإيرانية في هذا البلد، إلى جانب تجريف نهر أروند الحدودي.

في المقابل، اعرب الرئيس العراقي عن تقديره لقاء الدعوة التي تسلمها من جانب نظيره الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي"لزيارة طهران.

ووصف "عبداللطيف رشيد" خلال استقباله وزير الخارجية الإيرانية اليوم، العلاقات بين بغداد وطهران معمقة وشاملة؛ مع تأكيده على حرص العراق في توسيع شامل لهذه الأواصر.

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية الايراني يزور العراق

شاهد.. وزير الخارجية الايراني يزور موقع اغتيال قادة النصر

عبداللهيان: استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على الارتياح

قريبا.. ابرام وثيقة التعاون الاستراتيجي بين ايران والعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الجبهة الشعبيّة' الفلسطينية تنعى شهداء نابلس وتؤكّد: نار العدوان ستحرق الاحتلال

إرتقاء قائد سرايا 'القدس' - كتيبة نابلس ابو بكر جنيدي ورفيق دربه حسام سليم

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. تهديدات نتنياهو بمهاجمة ايران والهروب من الداخل

إيران ترد على بيان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

أميرعبداللهيان وعبداللطيف رشيد يؤكدان على توسيع العلاقات

شاهد بالفيديو.. جبهة باخموت تشهد أطول قتال خلال حرب اوكرانيا