أميرعبداللهيان وعبداللطيف رشيد يؤكدان على توسيع العلاقات

العالم - إيران

والتقى أميرعبداللهيان الذي بدأ زيارة إلى بغداد أمس، التقى "رشيد" في القصر الرئاسي اليوم الأربعاء؛ حيث أكد على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن العلاقات الإيرانية العراقية لا تنحصر في التعاون بين الحكومتين فحسب، وإنما تنبع من الأواصر الوثيقة والمعمقة التي تجمع بين شعبي البلدين أيضا.

ومن أهم القضايا التي طرحت في هذا اللقاء، يشار إلى ديون العراق المصرفية المستحقة قبال إيران، وتأمين الحدود المشتركة، ونشاط الشركات الإيرانية في هذا البلد، إلى جانب تجريف نهر أروند الحدودي.

في المقابل، اعرب الرئيس العراقي عن تقديره لقاء الدعوة التي تسلمها من جانب نظيره الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي"لزيارة طهران.

ووصف "عبداللطيف رشيد" خلال استقباله وزير الخارجية الإيرانية اليوم، العلاقات بين بغداد وطهران معمقة وشاملة؛ مع تأكيده على حرص العراق في توسيع شامل لهذه الأواصر.