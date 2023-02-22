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أميرعبداللهيان يناقش مع  السوداني أهم القضايا الثنائية+فيديو

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

إستمرارا لزيارته إلى العراق التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

العالم - ايران

وناقش أميرعبداللهيان في هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المهمة.

وتم التأكيد على ضرورة دفع المطالبات المصرفية الإيرانية، والحفاظ على الحدود وضبطها، وضرورة ممارسة العراق لسيادته الكاملة في منع أي تحركات تهديدية ضد إيران، وتعزيز خطوط الاتصالات والمواصلات، وعقد الجولة القادمة من اجتماع اللجنة العليا المشتركة والانتهاء من وثيقة التعاون الشامل.

وتقديرا للدور الدائم لإيران في دعم العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران.

وقال السوداني إن العراق مستمر في لعب دوره في إرساء السلام في المنطقة والمساعدة في تعزيز عنصر الحوار في التطورات الإقليمية.

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أميرعبداللهيان يناقش مع  السوداني أهم القضايا الثنائية+فيديو

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