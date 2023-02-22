برلمانية: إيران ستوقف عمل مفتشي الوكالة الذرية إذا فعّل الغربيون آلية الزناد

العالم - إيران

وفي معرض إشارتها إلى أقوال وزير الخارجية الصهيوني حول تفعيل أميركا وأوروبا لآلية الزناد قالت إلهيان: إن التجربة أثبتت بأن تصريحات وتهديدات المسؤولين الصهاينة ضد إيران ليست إلا أقاويل وتخرصات ولم تكن عملانية ولن تكون.

وتابعت: الصهاينة يبحثون دوما عن إثارة الضوضاء والحرب النفسية ضد بلادنا وشعبنا وإن مثل هذه التهديدات والتصريحات بقيت مجرد كلام.

وأكدت إلهيان: وعلى أية حال فإن الغربيين يعلمون أن إيران لا تحابي أحدا بشأن مصالحها القومية وإذا أراد هؤلاء تهديد مصالحنا القومية سيجابهون برد مدمر.

وتابعت: إذا أرادت أميركا أو أوروبا القيام بشيء وتفعيل آلية الزناد ضد إيران فان طهران ستمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية وهؤلاء عليهم أن يعلموا بأن هذه الخطوة ستكلفهم كثيرا.