براعم سوريا ضحايا مخلفات إرهابيي 'داعش'

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور "مأمون حيزة" قوله أنه وصل إلى المشفى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاما، أحدهم متوفى عمره 11 عاما نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن، فيما إصابة أحد الطفلين الآخرين خطرة جراء انفجار اللغم.

وعمد إرهابيو تنظيم “داعش” كغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات، وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.