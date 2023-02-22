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صحيفة مغربية:

التصعيد الإسرائيلي يهدد بتأجيل قمة 'النقب 2' في المغرب

التصعيد الإسرائيلي يهدد بتأجيل قمة 'النقب 2' في المغرب
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة مغربية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقيات "أبراهام"، أو "منتدى النقب"، قد يتأجل بسبب تصعيد الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في "الأراضي المحتلة".

العالم - الاحتلال

وذكرت الصحيفة "هسبريس" المغربية، أن الكيان الاإسرائيلي تلقى رسائل من المغرب، الدولة المضيفة للاجتماع، أعربت فيها عن قلقها إزاء الأوضاع في الأراضي المحتلة، ومن سياسات ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير".

وعبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، عن رفض المملكة المغربية قرار كيان الإحتلال الأخير القاضي بتكثيف الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، وكل الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، معربًا عن قلق المغرب من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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صحيفة مغربية: التصعيد الإسرائيلي يهدد بتأجيل قمة 'النقب 2' في المغرب

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