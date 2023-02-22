أرمينيا تعتزم دعم سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال

العالم - سوريا

جاء ذلك على لسان الرئيس الأرميني "فاهاكن خاتشادوريان"، خلال استقبال السفيرة السورية في أرمينيا "نورا أريسيان" وأعضاء السفارة وممثلين عن الجالية السورية، حيث جرى الحديث عن آثار الزلزال إضافة إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

ونوه خاتشادوريان بصلابة ومقاومة الشعب السوري، خلال الحرب الإرهابية التي يواجهها مؤكداً أن سورية ستتخطى هذه المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال.

بدورها أعربت السفيرة عن تقدير سورية وامتنانها لتضامن أرمينيا الذي تجلى من خلال إرسال فريق الإنقاذ وطائرات المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأرميني أكد تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب سورية إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له خلال زيارة للسفارة السورية في العاصمة يريفان خلال العاشر من الشهر الجاري.