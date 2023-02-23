بايدن: روسيا لا تستعد لاستخدام السلاح النووي!

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن في تصريح لقناة ABC: "أعتقد أن هذه الخطوة خطأ كبير، وهي ليست مسؤولة. لكنني لا أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يفكر في استخدام السلاح النووي أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف أن "هذا لا يعني أنهم يفكرون في استخدام السلاح النووي أو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لا يوجد أي دليل على ذلك".

وأشار إلى أن واشنطن لم ترصد أي تغير في حالة الاستعداد للقوات النووية الروسية.

وأعرب بايدن عن قناعته بإمكانية إيجاد حل لقضية معاهدة "ستارت"، وقال تعليقا على القرار الروسي بتعليق العمل بها: "أنني على قناعة بأننا قادرون على تسوية ذلك".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم 21 فبراير عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة، وستواصل الالتزام بالقيود على أعداد الصواريخ الواردة فيها حتى انتهاء موعد سريان المعاهدة، وأنها قد تتراجع عن قرارها في حال قامت الولايات المتحدة بخطوات إيجابية بهذا الصدد.