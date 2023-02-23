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وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيسي الحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون

وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيسي الحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في بغداد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

العالم - ايران

وياتي هذان اللقاءان في سياق الاجتماعات المكثفة الرسمية وغير الرسمية لوزير الخارجية الإيراني في زيارته الى بغداد والتي بدأت أمس الاربعاء وتستمر يومين بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران والعراق ، وكذلك متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجّه وزير الخارجية الايراني في اللقاء مع نوري المالكي ، دعوة رسمية له لزيارة إيران.

من جانبه شدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية التواصل المستمر بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين واعتبر هذه اللقاءات الثنائية ضرورية من أجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية.

واكد المالكي إن الحكومة العراقية حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع جميع دول العالم ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واجرى وزير الخارجية الايراني في زيارته الجارية الى بغداد لغاية الان محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية الايراني اليوم الخميس رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان ، لمتابعة آخر التطورات في قضية اغتيال القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كما سيلتقي اليوم الخميس ايضا امين عام الحزب الاسلامي رشيد العزاوي.

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