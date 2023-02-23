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دبلوماسي ايراني يكشف ما غاية نتنياهو من اطلاق التهديدات بمهاجمة ايران؟

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اشار الدبلوماسي الايراني هادي افقهي الى ان ايران تعودت على تهديدات نتنياهو وحتى على القيام ببعض العمليات الارهابية منه كضرب المنشآت النووية في كرج او نطنز واغتيال العلماء النووين الايرانيين.

وقال افقهي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان لحن وادبيات وتهديدات نتنياهو هذه المرة تختلف، وتأتي نتيجة وجود متغيرات يمر بها كيان الاحتلال، فهو محرج جداً جداً للوضع الداخلي المتردي الخطير والذي سيفجر العدو من الداخل.

واوضح افقهي، ان التصعيد الذي يمارسه وزراء نتنياهو الآن، كبن غفير، وكذلك الازمة التي حصلت بين الكنيست والقوة القضائية وتدخل الحكومة في المسارات القضائية، لان نتنياهو يعرف ان القوة القضائية تنتظره لتضعه في قفص الاتهام بسبب ملفات فساد مالي، فضلاً عن ان هنالك تحولاً وتحركات امريكية جديدة حول الموضوع الملف النووي الايراني وتوجس نتنياهو من حل هذا الملف، ولهذا يحاول ان يخلط الاوراق، وربما يقوم بعملية انتحارية، اما ان ينتصر فيها ويورط الطرف الامريكي والاوروبي معه في هذا الهجوم، او اما سيفشل وينتهي تاريخيه بسبب التصعيد الداخلي في كيان الاحتلال والمظاهرات المستمرة ضده والمستوى الامني مع المخيمات الفلسطينية.

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