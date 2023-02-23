ماذا يعني كشف نتنیاهو عن نقاشات امنية اسرائيلية استعداداً للهجوم على ايران؟

وقال شمص في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه من الواضح ان تهديدات نتنياهو ضد ايران هي تصدير للازمة للخارج في سياق الحرب النفسية والدعائية والاعلامية والهدف منه ان هناك مشكلة وعدو خارجي في محاولة للمّ الشمل داخل البيت الاسرائيلي.

واشار الى ان تصريحات نتنياهو وتهديداته ليست الاولى من نوعها في العالم، فمنذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران نسمع تهديدات اسرائيلية وامريكية، غير ان امريكا وهي القوة العظمى الاولى في العالم عاجزة عن مواجهة ايران عسكرياً، فاسرائيل لن تستطيع وحدها، معتبراً ان هذا الامر واضحاً بيناً بان اسرائيل بدون غطاء امريكي لن تجرؤ ولن تقوم بأي عملية عسكرية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.

واكد شمص ان الذي يحدث هو بعد فشل الحرب التركيبية مؤخراً واثارة اعمال الفوضى داخل ايران من خلال مشاركة اسرائيل وامريكا و47 دولة من العالم اضافة الى السعودية لدعم العمل التخريبي وافتعال الازمات بالمنطقة، عاد الحديث عن خيارات امنية.

من جانبه، اعتبر الخبير بالشؤون الاسرائيلية حمد الله عفانة، ان هناك ربط واضح بين ما يقوم به كيان الاحتلال في الضفة الغربية وبين التهديدات التي يطلقها ضد ايران، بانه هو عبارة عن فشل نتنياهو بضبط الوضع الداخلي.

وقال عفانة: ان كيان الاحتلال عبارة عن دولة لمم وعبار عن عنصرية متفشية وهناك انشقاقات واضحة بصفوف الصهاينة اضافة الى الفشل الداخلي الواضح، مؤكداً ان هذا الاحتلال لابد له ان ينهار ويتفكك من الداخل لانه الشعب الاسرائيلي قائم على العنصرية والكراهية.

بدوره، اشار الدبلوماسي الايراني هادي افقهي الى ان ايران تعودت على تهديدات نتنياهو وحتى على القيام ببعض العمليات الارهابية منه كضرب المنشآت النووية في كرج او نطنز واغتيال العلماء النووين الايرانيين.

وقال افقهي: ان لحن وادبيات وتهديدات نتنياهو هذه المرة تختلف، وتأتي نتيجة وجود متغيرات يمر بها كيان الاحتلال، فهو محرج جداً جداً للوضع الداخلي المتردي الخطير والذي سيفجر العدو من الداخل.

واوضح افقهي، ان التصعيد الذي يمارسه وزراء نتنياهو الآن، كبن غفير، وكذلك الازمة التي حصلت بين الكنيست والقوة القضائية وتدخل الحكومة في المسارات القضائية، لان نتنياهو يعرف ان القوة القضائية تنتظره لتضعه في قفص الاتهام بسبب ملفات فساد مالي، فضلاً عن ان هنالك تحولاً وتحركات امريكية جديدة حول الموضوع الملف النووي الايراني وتوجس نتنياهو من حل هذا الملف، ولهذا يحاول ان يخلط الاوراق، وربما يقوم بعملية انتحارية، اما ان ينتصر فيها ويورط الطرف الامريكي والاوروبي معه في هذا الهجوم، او اما سيفشل وينتهي تاريخيه بسبب التصعيد الداخلي في كيان الاحتلال والمظاهرات المستمرة ضده والمستوى الامني مع المخيمات الفلسطينية.

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https://www.alalam.ir/news/6546608