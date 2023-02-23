تونس.. اعتقال أمين عام الحزب الجمهوري 'عصام الشابي' وعضوة جبهة الخلاص 'شيماء عيسى'

العالم- تونس

هذا ويعتبر عصام الشابي من أشد المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، وكان من ضمن ائتلاف الأحزاب الخمسة المقاطعة للاستفتاء مع العمال والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب.

وسجل في الفترة الأخيرة تقارب بين الشابي وجبهة الخلاص الوطني، وحضر الشابي ندوة نظمتها الجبهة، السبت الماضي، واعتبر فيها أن المعركة اليوم هي معركة بين الديمقراطية وأعدائها، وليست بين الإسلاميين واليساريين والليبيراليين وغيرهم.

وفي تصريح سابق لـموقع"العربي الجديد"، قال الشابي إنه يمد يده للعمل مع كل الأطراف في تونس من أجل تقديم بديل حقيقي يلتقي حوله التونسيون.

والشابي، هو أحد أبرز المناضلين الديمقراطيين في تونس، قبل الثورة وبعدها، وهو من أبناء الحزب الاشتراكي التقدمي الذي كان أبرز حزب معارض قبل الثورة، وتحول بعدها إلى الحزب الجمهوري.

وأصدر الحزب الجمهوري بيانا حول اختطاف أمينه العام، قال فيه إن "سلطة الأمر الواقع تواصل حملة الإيقافات العشوائية وغير المبررة ضد كل صوت حر لا يسير في ركابها، وقد عمدت بعد ظهر أمس الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 مجموعة أمنية إلى إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته، كما عمدت نفس الفرقة الأمنية إلى تفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستضهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها أوامر".

واعتبر الحزب الجمهوري أمينه العام "مختطفا ويحمل السلطة مسؤولية سلامته. كما يعبر عن تضامنه المطلق مع أمينه العام واعتزازه بنضالاته ومواقفه التي كانت دائما بوجه مكشوف وفي نطاق الشفافية والمسؤولية والالتزام بالقانون، ويؤكد للرأي العام ولكل الأحرار إصرار مناضليه على مواصلة النضال في اتجاه استعادة المسار الديمقراطي السليم والدفاع عن كرامة التونسيين وعزة تونس".

واعتبر الحزب هذا الإيقاف "خطوة تصعيدية أخرى من جانب السلطة في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طاولت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية". مطالباً "بالإفراج الفوري عن الأخ الأمين العام وكافة المعتقلين السياسيين".

وفي سياق متصل، أكد المحامي، مختار الجماعي في تصريح لـموقع"العربي الجديد"، إيقاف عضوة جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى مساء أمس الأربعاء.

وجاء إيقاف عيسى مباشرة بعد إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وبعد مداهمة بيت الناشط السياسي جوهر بن مبارك الذي لم يكن موجودا في بيته، بحسب محامين.

وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة له على "فيسبوك": "في هذه اللحظة اتّصلت بي شيماء عيسى وأعلمتني أنّه قد تمّت محاصرة سيّارتها بأعداد كبيرة من السّيارات الأمنيّة".