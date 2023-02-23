الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. فضحية مدوية لفريق الانقاذ لإسرائيلي في تركيا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فضيحة فريق الإنقاذ الإسرائيلي في المناطق التركية المنكوبة، حيث ذهب يلمع صورته ولكنه خرج محملا بالسرقات الأثرية.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل .. سارع العالم الى تركيا وسورية للمساعدة في عمليات الاغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلدين، من بين الذين وصلوا الى تركيا، وفد من كيان الاحتلال الاسرائيلي جاء تحت عنوان المساعدة في عمليات الانقاذ، لكن المهمة الحقيقية للوفد كانت السرقة، الوفد عاد محملا بمخطوطات ووثائق قديمة، اي ان حياة الناس وانقاذهم كان اخر هم الاحتلال.

ونشرت تعليقات كثيرة من الناشطين العرب على مواقع التواصل حول هذا الموضوع، حيث كتب "علاء الحليسي" معلقا حول هذا الموضوع: "فريق إنقاذ إسرائيلي يسرق مخطوطات تاريخية من كنيس مدمر في أنطاكيا التركية، قبل أن تستردها تركيا بعد فتح تحقيق بالحادثة، حرامية بكل شيء السرقة في دمهم".

وجاء في حساب "نون" حول هذا الموضوع: "فرق الإنقاد قلما تسلم من المخابرات والجواسيس، سرقوا وطن ما يسرقون مخطوط"؟

أما حساب "شيخ الشباب" فغرد حول هذا الموضوع: "فريق إنقاذ إسرائيلي يسرق مخطوطات أثرية من تركيا! دخل ليلمع صورته فخرج سارقا".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. الكيان الاسرائيلي يعترف بإصابة جنديين له خلال اشتباكات نابلس

مراسل العالم يتحدث عن التصعيد الإسرائيلي في نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إستشهاد مسنّ يرفع حصيلة مجزرة نابلس إلى 11 شهيدًا

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق طاجيكستان

شاهد.. فضحية مدوية لفريق الانقاذ لإسرائيلي في تركيا

شاهد.. أهم ما تداولته شبكات التواصل في العالم العربي

منظر غريب لشلال تنين في مقاطعة قويتشو شرق الصين.

سرطان نادر يجعل رجلا أمريكيا يتحدث بلهجة إيرلندية فجأة!