شاهد.. فضحية مدوية لفريق الانقاذ لإسرائيلي في تركيا

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل .. سارع العالم الى تركيا وسورية للمساعدة في عمليات الاغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلدين، من بين الذين وصلوا الى تركيا، وفد من كيان الاحتلال الاسرائيلي جاء تحت عنوان المساعدة في عمليات الانقاذ، لكن المهمة الحقيقية للوفد كانت السرقة، الوفد عاد محملا بمخطوطات ووثائق قديمة، اي ان حياة الناس وانقاذهم كان اخر هم الاحتلال.

ونشرت تعليقات كثيرة من الناشطين العرب على مواقع التواصل حول هذا الموضوع، حيث كتب "علاء الحليسي" معلقا حول هذا الموضوع: "فريق إنقاذ إسرائيلي يسرق مخطوطات تاريخية من كنيس مدمر في أنطاكيا التركية، قبل أن تستردها تركيا بعد فتح تحقيق بالحادثة، حرامية بكل شيء السرقة في دمهم".

وجاء في حساب "نون" حول هذا الموضوع: "فرق الإنقاد قلما تسلم من المخابرات والجواسيس، سرقوا وطن ما يسرقون مخطوط"؟



أما حساب "شيخ الشباب" فغرد حول هذا الموضوع: "فريق إنقاذ إسرائيلي يسرق مخطوطات أثرية من تركيا! دخل ليلمع صورته فخرج سارقا".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..