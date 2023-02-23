شاهد مكعب 'بن سلمان' المشبوه يثير جدل شبكات التواصل

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. اعلنت السلطات السعودية عن بناء مبنى عصري تنعكس فيه التكنولوجيا الجديدة، لكن خلف هذا جدل واسع اثاره شكل المبنى الذي يشابه الى حد كبير الكعبة الشرفية، فهل هي مجرد صدفة؟ ام هناك مخطط مشبوه؟

وأثار الإعلان بناء المكعب العصري جدلا واسعا بين نشطاء التواصل في العالم العربي، حيث كتب "خالد" مغردا حول هذا الموضوع: " يريد محمد بن سلمان إنشاء كعبة جديدة تسمى المكعب على شكل مكعب في السعودية أيضًا، في شريط فيديو يعلن عن المشروع، لا توجد رموز للإسلام، لا تنس مدينة نيوم التي ستتمتع بشواطئ وكحول".

وغرد "ايهاب الحسن"حول الموضوع كاتبا: "لا تعتقدوا ان المكعب الذي يبنيه بن سلمان و البيت الإبراهيمي الذي يبنيه بن زايد هو عبث فهذه كانت طريقة دخول عبادة الأوثان بعد ايمان اتباع سيدنا ابراهيم، انه الزمن يا سادة فالزمن كافى لأن تصبح هذه النصب دور عبادة لمعتقد هؤلاء".

وعلق "بهاء" حول هذا الموضوع متسائلا: "حكومة إبن سلمان بعد حفلات الترفيه ونشر الفساد، مجمع إستثماري ترفيهي على شكل الكعبه تماما في معمارها. أشكال الهندسة كثيرة، لماذا بن سلمان إختار المكعب؟هل إختيارهذا التصميم مقصود؟هل يريد إنشاء قبلة ترفيهية لتضاهي القبلة الدينية"؟.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..