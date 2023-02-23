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مصادر فلسطينية: إضراب شامل يعم الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، حداداً على أرواح شهداء نابلس الذين ارتقوا برصاص الاحتلال

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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