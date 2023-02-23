نتنياهو يستميت النجاة بشماعة ايران

ويرى مراقبون مختصون، ان الكل يعلم ان كيان الاحتلال يعاني اليوم من ازمة حقيقية، كما ان الحديث عن وشك اندلاع حرب اهلية اصبح على لسان كافة المسؤولين الاسرائيليين ومواطنيهم.

واكد هؤلاء، من الواضح ان تهديدات نتنياهو ضد ايران هي تصدير للازمة للخارج في سياق الحرب النفسية والدعائية والاعلامية والهدف منه ان هناك مشكلة وعدو خارجي في محاولة للمّ الشمل داخل البيت الاسرائيلي.

واشار الى ان تصريحات نتنياهو وتهديداته ليست الاولى من نوعها في العالم، وان الذي يحدث هو فشل الحرب التركيبية مؤخراً واثارة اعمال الفوضى داخل ايران من خلال مشاركة الاحتلال الاسرائيلي وامريكا و47 دولة من العالم اضافة الى السعودية لدعم العمل التخريبي وافتعال الازمات بالمنطقة، عاد الحديث عن خيارات امنية.

خبراء بالشؤون الاسرائيلية ايضاً اكدوا بدورهم، ان هناك ربطا واضحا بين ما يقوم به كيان الاحتلال في الضفة الغربية وبين التهديدات التي يطلقها ضد ايران، واعتبروه عبارة عن فشل نتنياهو بضبط الوضع الداخلي، وشددوا على ان هذا الاحتلال لابد له ان ينهار ويتفكك من الداخل لان الشعب الاسرائيلي قائم على العنصرية والكراهية.

على خط آخر، اشار دبلوماسيون ايرانيون الى ان ايران تعودت على تهديدات نتنياهو وحتى قيامه ببعض العمليات الارهابية منه كضرب المنشآت النووية في كرج او نطنز واغتيال العلماء النووين الايرانيين، لكن لحن وادبيات وتهديدات نتنياهو هذه المرة تختلف، وتأتي نتيجة وجود متغيرات يمر بها كيان الاحتلال، فهو محرج جداً جداً للوضع الداخلي المتردي الخطير والذي سيفجر العدو من الداخل.

واوضحوا، ان ما يتوجس نتنياهو منه هو ان هنالك تحولاً وتحركات امريكية جديدة حول الموضوع الملف النووي الايراني وبالتالي حل هذا الملف، ولهذا يحاول ان يخلط الاوراق، وربما يقوم بعملية انتحارية، اما ان ينتصر فيها ويورط الطرف الامريكي والاوروبي معه في هذا الهجوم، او اما سيفشل وينتهي تاريخيه بسبب التصعيد الداخلي في كيان الاحتلال والمظاهرات المستمرة ضده وتصعيد المستوى الامني في الضفة الغربية ونابلس مثالاً.

ما رأيكم..

ما الغاية من اطلاق نتنياهو تهديدات بمهاجمة مواقع نووية في ايران بذريعة الوكالة الدولية؟

ماذا يعني الكشف عن خمس نقاشات بين النخب الامنية الاسرائيلية للتأكيد على الجهوزية للهجوم؟

.