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النواب الليبي يعيد الميزانية لحكومة باشاغا لتعديلها

النواب الليبي يعيد الميزانية لحكومة باشاغا لتعديلها
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس النواب الليبي، إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله، بينما أقر المجلس النواب الليبي، قانوني الرياضة والنقابات، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

العالم- ليبيا

هذا وزار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وأعلن الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق، أمس الأول الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، قررت إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن اجتماع اللجنة مع وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، تناول مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة.

واوضح أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال عامي 2022 و 2023.

وشدد تنتوش، على أهمية توضيح تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

وفي 29 ديسمبر الماضي، أرسل باشاغا إلى رئيس البرلمان مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.

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