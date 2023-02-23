بعد القصف الاسرائيلي آخر تطور الاوضاع في قطاع غزة

العالم- مراسلون

واضافت، أن هناك إضرابا عاما يعم كافة قطاع غزة حدادا على ارواح شهداء نابلس، كما هناك وفقة للعشائر والعلائلات الفلسطينية في ساحة الجندي المجهولة للدعوة الى العصيان المدني في القدس المحتلة.

واشارت مراسلتنا، إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتا على مواقع للمقاومة في وسط وشمال قطاع غزة، حيث قصف موقع البطران باكثر من خمسة صواريخ، واحد منها انفجر بعد وقت طويل وسط مكان مكتظ بالسكان مما اصابهم بحالة من الذعر، كما استهدف موقع بدر القريب من مخيم الشاطئ شمال غزة فيما ظلت الطائرات الحربية الاسرائيلية تحلق فوق الموقع حتى ساعات الصباح اولى من اليوم الخميس.

وقالت مراسلة قناة العالم، إن هناك تحريضا وتهديدا اسرائيليا لشن هجوم اوسع على قطاع غزة، في حين اكدت الفصائل الفلسطينية في غزة التمسك بخيار المقاومة، واستعدادها لتثبيت معادلة القصف بالقصف.

وأضافت، أن المعطيات على ارض الواقع مقارنة بالعدوان الاسرائيلي في السنوات الماضية يشير الى ارهاصات تصعيد محتمل.

هذا وسبق الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة اطلاق عدة صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

وفي سياق متصل استشهد الطفل الفلسطيني "محمد سامي أبو العمرين" متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهداف قوات الاحتلال المدنيين في جباليا بقطاع غزة.



وقالت مصادر محلية إن الطفل ابو العمرين اصيب قبل نحو عامين عندما استهدف جنود الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي قرب السياج العنصري الفاصل شرقي جباليا. وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب محمد نبيل فوزي استشهد متأثرا بجروح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين في جنين.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيدة فلسطينية قرب مستوطنة 'معاليه أدوميم' شرقي القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.



وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سيدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، وأصابوها بجروح في القدمين.

وقام جيش الاحتلال باستنفار قواته بعد العملية، وقام بتحييد المنفذة مع عدم وجود اصابات في صفوف الجنود، بحسب مصادر الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..