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مسلح يعود إلى مسرح جريمته في فلوريدا ويقتل مراسلا وطفلة

مسلح يعود إلى مسرح جريمته في فلوريدا ويقتل مراسلا وطفلة
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

عاد مسلح يشتبه بأنه قتل امرأة الأربعاء في فلوريدا، إلى مسرح جريمته بعد ساعات على ارتكابها وأطلق النار على مراسل تلفزيوني وطفلة في التاسعة من العمر ما أدى إلى مقتلهما، حسب ما قالت السلطات.

العالم - الأميركيتان

وأعلن المسؤول الأمني في مقاطعة أورانج، جون مينا إلقاء توقيف رجل يبلغ 19 عاما يدعى كيث ملفين موزيس، يُعتقد أنه مطلق النار.

ووقعت عمليات إطلاق النار في منطقة باين هيلز، إحدى الضواحي الغربية لأورلاندو بوسط فلوريدا. وقتلت امرأة قرابة الساعة 11,00 (16,00 ت غ) حسبما قالت السلطات الأمنية المحلية الأربعاء.

ووصل فريق من تلفزيون سبكتروم بعد ساعات لنقل الأحداث، على ما قال مينا في مؤتمر صحافي مساء.

وبعيد الساعة 16,00 (21,00 ت غ) وصل موزيس وأطلق النار على المصور التلفزيوني والمراسل اللذين كانا يقفان قرب سيارتهما، ما أدى إلى مقتل المراسل وإصابة المصور بحسب المسؤول الأمني.

ثم دخل المسلح منزلا مجاورا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة تسع سنوات.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لكن الطفلة والمراسل التلفزيوني توفيا، وفق مينا الذي أضاف "اعتقلنا الشخص الذي يعتقد أن منفذ عملية القتل صباحا وإطلاق النار بعد ظهر اليوم".

وأوضح أن المشتبه به له "تاريخ إجرامي طويل" يتضمن "اتهامات متعلقة بالسلاح والضرب المبرح والاعتداء بسلاح مميت والسطو والسرقة الكبرى".

والموقوف الذي كان يعرف المرأة التي قتلت في الصباح، ليست له صلة بالضحايا الآخرين بحسب المسؤول.

وقال مينا "لا ينبغي أن يقع أحد في مجتمعنا، لا أم ولا طفل في التاسعة وبالطبع لا فريق إخباري، ضحية لأعمال عنف مرتبطة بالسلاح".

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مسلح يعود إلى مسرح جريمته في فلوريدا ويقتل مراسلا وطفلة

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