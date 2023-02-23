بالفيديو برنامج حافل لوزير الخارجية الإيراني في العراق

العالم - مراسلون

وقال موفد قناة العالم الاخبارية في بغداد، إن "عبداللهيان" التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي "فائق زيدان،" لمتابعة آخر التطورات في قضية اغتيال القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كما التقى مستشار الامن القومي "قاسم الأعرجي".

وأشار مراسلنا الى أن وزير الخارجية الايراني من المقرر أن يلتقي اليوم الخميس رئيس تحالف الفتح "هادي العامري"، وكذلك امين عام الحزب الاسلامي رشيد العزاوي.

واجرى وزير الخارجية الايراني في زيارته الجارية الى بغداد لغاية الان محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الجمهورية "عبداللطيف جمال رشيد" ورئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" ورئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي".

كما التقى "عبداللهيان" الأربعاء في بغداد مع رئيس هيئة الحشد الشعبي "فالح الفياض" ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في سياق الاجتماعات المكثفة الرسمية وغير الرسمية في زيارته الى بغداد والتي بدأت أمس الاربعاء وتستمر يومين بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران والعراق، وكذلك متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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