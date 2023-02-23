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انطلاق ملتقى قادة ومسؤولي الحرس الثوري بخطاب سماحة القائد

انطلاق ملتقى قادة ومسؤولي الحرس الثوري بخطاب سماحة القائد
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

بدات صباح اليوم الخميس، فعاليات "الملتقى الوطني للقادة والمسؤولين في حرس الثورة الاسلامية" تحت شعار "الشكر والعهد"، بقراءة خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، على لسان قائد الحرس الثوري.

العالم - ايران

وافادت "ارنا" ان نص الخطاب الصادر عن سماحة القائد بالمناسبة، جاء كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد لله و الصلاه علی رسول الله وآله الاطهار

انني احيي المنتسبين الى الحرس المدافعين عن الثورة الاسلامية.

ان عقد هذا الملتقى من اجل تحديد افاق ومسيرة الحرس الثوري وقوات التعبئة نحو المستقبل، يبعث على السعادة والبركة انشاء الله.

ينبغي للحرس الثوري مضاعفة اهتمامه لاستقطاب وتربية وتدريب الشبان الاكفاء، وبما يليق ومستوى الثورة الاسلامية وتفعيل كامل قدرات الحرس الثوري من اجل حراسة الثورة وتعزيز البنى المعنوية والثورية والعسكرية لديه.

وفي نهاية هذا الخطاب، ابتهل القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "، الى الباري تعالى ان يمن على الجميع بالنجاح.

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