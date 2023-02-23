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وزير الدفاع اليمني: إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا وسنضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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