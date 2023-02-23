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وزير الدفاع اليمني: نؤكد أن إرادتنا قوية وراسخة وعزمنا لن يلين، وموقفنا تجاه قضيتنا وقضايا أمتنا وفي مقدمتها فلسطين لن تتبدل او تتغير

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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