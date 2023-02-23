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وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع.. وحماس تعزي

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع.. وحماس تعزي
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع (أبو العلاء) عن عمر ناهز 85 عاما في مستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل الأربعاء.

العالم - فلسطين

ونعى محمود عباس إلى "الجماهير الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية والأصدقاء في العالم، المناضل الوطني الكبير رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع".

وتقدمت حركة "حماس" إلى الشعب الفلسطيني، وإلى حركة "فتح"، وإلى آل قريع، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المناضل الفلسطيني أحمد قريع (أبو العلاء)، الذي وافته المنيّة أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وقالت، في بيان لهاـ إن قريع هو أحد أبرز الشخصيات القيادية في حركة فتح، ورئيس المجلس التشريعي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق.

وسألت "حماس" الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته ورفاق دربه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون.

وولد قريع في بلدة أبو ديس شرقي القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968.

وفي 1996، أصبح أبو العلاء أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن يعيّن رئيسا للوزراء (2003-2006) بعدما تقلّد مناصب عديدة أخرى من بينها وزير الاقتصاد.

وفي تسعينيات القرن الماضي، شارك أبو العلاء في المفاوضات التي جرت آنذاك بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وأثمرت في 1993 اتفاقية أوسلو للسلام.

وكان قريع عضوا في كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

وبحسب مصادر قريبة من عائلة قريع، فإنّ أبو العلاء عانى من التهابات استدعت إدخاله المستشفى حيث تمّ تزويده وريديا بمضادّات حيوية، غير أنّ حالته انتكست وفارق الحياة.

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