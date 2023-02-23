موسكو ترحب بالخطة الصينية لتسوية الحرب في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

اقتراح بشأن تسوية سياسية للحرب الروسية في أوكرانيا تعد بنشرها الصين هذا الأسبوع تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق الحرب في أوكرانيا في الـ24 من شباط/فبراير.

الخارجية الروسية رحبت بالدور الحيوي للصين في جهود حل الصراع في أوكرانيا، وقالت إنها تقدر نهج الصين المتوازن، مشيرة الى أنها اطلعت على رؤية بشأن تسوية سياسية للصراع، تتضمن أراء حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا.

الرؤية نقلها وزير الخارجية الصيني وانغ يي الى موسكو من خلال لقاءات عقدها مع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وقالت الخارجية إن المباحثات لم تتناول أي خطة سلام محددة.

بدوره جدد الوزير الصيني موقف بلاده القائم بحسب قوله على عدم التخلي عن مبدئها بتبني موقف موضوعي وحيادي ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة.

بكل الاحوال فان الرئيس الصيني، "شي جين بينغ"، سيزور موسكو في موعد لاحق، كما اعلن "بوتين"، الذي اضاف أن العلاقات البينية وصلت إلى حدود جديدة وسط مخاوف أميركية من أن بكين قد تقدم دعما ماديا لغزو روسيا لأوكرانيا.

خطة السلام الصينية المقترحة، لم تتشاور بشأنها مع كييف أثناء إعدادها بحسب مسؤول أوكراني رفيع المستوى، إلا أن وزير الخارجية الاوكراني "دميترو كوليبا" الذي التقى وانغ يي في ألمانيا كشف عن أن الأخير أبلغه بعناصر أساسية للخطة، وأن بلاده بانتظار النص لدراسته بالتفصيل.

ولاحقا، أعلن كوليبا في الأمم المتحدة أن خطة السلام التي اقترحتها كييف والمؤلفة من عشر نقاط تبقى الأولوية الأولى بالنسبة لبلاده.



وقال وزير خارجية أوكرانيا "دميترو كوليبا": "نحن مستعدون للتباحث مع من لديهم أفكار، أفكار أخرى يمكن أن تساعدنا في تحقيق هذا الهدف".

من جهته، حذر مسؤول أوكراني كبير من أن أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها كييف، بما في ذلك عدم التنازل عن مناطق لروسيا ولا سيما شبه جزيرة القرم.