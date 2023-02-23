شاهد أهم محطات زيارة وزير الخارجية الايراني في العراق

العالم - مراسلون

التفاصيل.. في لحظة مهمة بالمنطقة يصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة العراقية بغداد، زيارة تعكس بالدرجة الأولى عمق العلاقة بين ايران والعراق، وتؤكد على التنسيق المتواصل بين البلدين في مختلف القضايا.

وقال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان": " خلال محادثاتنا مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس البرلمان وعدد من الشخصيات البارزة العراقية، بحثنا مواضيع مختلفة منها العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وكذلك أمن الحدود".

لقاءات تكللتها مشاروات تضمنتها زيارة أمير عبد اللهيان إلى بغداد، مشاورات قد تشكل بداية جديدة لعلاقات عميقة بين البلدين، بحث الجانبان فيها الأوضاع في المنطقة والعالم، وأكدا على ضرورة تعزيز التفاهم واستمرار التشاور حول قضايا الامن في المنطقة، لتقريب وجهات النظر لحل الازمات والعراقيل، وليكون العراق ضمن اللاعبين الأساسيين في السياسة الاقليمية.



وقال السفير الايراني في العراق "محمد كاظم آل صادق": "اليوم نرى أن العراق تعود لأداء دورها في المنطقة وأن زيارة رؤساء ووزراء الدول الأخرى إلى العراق يبين هذا الأمر، لقد جرت محادثات في خمس جولات بين إيران والسعودية واليوم وبعد تشكيل الحكومة الجديدة في العراق فقد تبذل مساع لإجراء الجولة السادسة وعلى مستوى وزراء الخارجية".



الحراك الدبلوماسي الذي تشهده طهران يعكس الدبلوماسية الجديدة التي دشنته ايران من أجل التعامل البناء مع الجوار والعالم.

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