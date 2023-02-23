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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
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رويترز: حاكم مصرف لبنان يقول إنه بريء من التهم الجديدة بما في ذلك الاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال
حاكم مصرف لبنان يقول إنه سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة الموجهة له
مراسل العالم: رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان يتسلم دعوة رسمية لزيارة إيران
قائد الثورة آية الله خامنئي يؤكد لدى استقباله اعضاء مجلس خبراء القيادة ان السيادة الشعبية في مجلس الخبراء تحققت بالمعنى الحقيقي للكلمة
وزير الدفاع اليمني: نؤكد أن إرادتنا قوية وراسخة وعزمنا لن يلين، وموقفنا تجاه قضيتنا وقضايا أمتنا وفي مقدمتها فلسطين لن تتبدل او تتغير
وزير الدفاع اليمني: إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا وسنضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج
وزير الدفاع اليمني: إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها في عمق دول العدوان
مصادر فلسطينية: الإعلام العبري يصف حالة المواطنة الفلسطينية التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال بالمتوسطة، وهي رهن الاعتقال
مراسل العالم: قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية قرب معاليه أدوميم قضاء القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
مصادر فلسطينية: إضراب شامل يعم الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، حداداً على أرواح شهداء نابلس الذين ارتقوا برصاص الاحتلال
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-02-2023
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الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.