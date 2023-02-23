الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-02-2023

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-02-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا لم يفت الأوان بعد لبدء ممارسة الرياضة؟!

هل "المشاعر السلبية" معدية؟

عرين الأسود في بيان.. من يراهن على إنهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف

بالفيديو.. الحوثي: خفض للتصعيد وانفراجة بسيطة لكن هناك مماطلة بدعم أمريكي

الرئيس الصهيوني يدق ناقوس خطر تفكك كيانه

بانوراما: واقع حقوق الإنسان في السعودية