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اطلالة جديدة لسيد نصرالله يوم السبت المقبل

اطلالة جديدة لسيد نصرالله يوم السبت المقبل
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

بمناسبة يوم الجريح يتحدث الامين العالم لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم السبت المقبل الساعة 3:30 عصرا.

العالم_لبنان

وستكون أخر التطورات السياسية في لبنان و المنطقة محور خطاب السيد نصرالله.

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