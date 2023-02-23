نداء إستغاثة.. حصار وألغام العدوان تواصل حصد أرواح اليمنيين

كما أكد رئيس اللجنة الطبية العليا مطهر الدرويش، أن نسبة أمراض السرطان والسكري في اليمن تجاوزت المعيار الدولي في الإنتشار خلال سنوات الحرب، مضيفا أن التحالف بقيادة السعودية يرفض منح تصاريح دخول طواقم طبية عربية وهندية رغبت في القدوم إلى صنعاء لمساعدة المرضى غير القادرين على السفر لتلقي العلاج في الخارج كونهم غير قادرين على تحمل كلفة السفر جراء الأوضاع الإقتصادية المتردية في البلاد.

وقد خلف العدوان تداعيات كبيرة على جميع جوانب الحياة حيث يواجه المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تحديات تقف عائقا أمام قيامه بواجبه الإنساني في تطهير المناطق الملوثة من مخلفات الحرب، هذا بينما يستقبل مركز الاطراف الآلاف من المواطنين الذين تسببت الحرب لهم باعاقة جسدية.

تقرير لقناة العالم يرصد وضع اليمنيين في ظل إنتشار الألغام وإستمرار الحرب والحصار ثم يعود ليستضيف ضيفي هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية الدكتور انيس الاصبحي والاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري ليجيبا عن الاسئلة التالية..



ما هي تداعيات وانعكاسات استمرار الحصار والعدوان على الوضع الانساني في اليمن؟

هل هناك اي انفراجة في الوضع بعد التفاهمات التي حصلت او تحصل في مسقط؟

ما هي آخر الاحصائيات حول الاضرار التي لحقت بالجانب الصحي في اليمن؟

ماذا يحتاج اليوم الجانب الصحي؟ بمعنى اخر ما هي الاحتياجات الملحة في هذا الجانب؟

هل فتح مطار صنعاء سهّل خروج بعض المرضى للعلاج في الخارج وهل هذا يكفي؟

ما هي الاحتياجات الملحة في اطار الشأن الانساني ككل في اليمن؟

لماذا يمنع تحالف العدوان الفرق الطبية من الوصول الى اليمن؟

ماذا عن موضوع مركز الالغام؟ لماذا تمنع دول العدوان دخول معدات نزع الالغام؟

ما هو حجم الاضرار التي خلفتها الالغام والقنابل العنقودية في اليمن؟

اين تم صناعة هذه الالغام وكذلك القنابل العنقودية؟

ما هي مسؤولية الدول الغربية وامريكا تجاه هذه الجرائم التي ارتكبت في اليمن خاصة مخلفات الالغام والقنابل العقودية؟

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