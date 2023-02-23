الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر اعلامية : انفجار ضخم غير معلوم سببه يهز ولاية تخارفي أفغانستان وانباء عن وقوع اضرار كبيرة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

رئيس المحكمة الاتحادية: الكرد الفيليون يمثلون حضارة واصالة العراق

وزير الخارجية الإيرانية يواصل مباحثاته المكثفة في بغداد

حزب الله عرض مع حركة أنصار الله الأوضاع في مخيمات صيدا بجنوب لبنان

الرئيس السوري: الأرمن السوريون جزء عضوي من الهوية السورية

مقتل جندي عراقي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل