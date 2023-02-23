الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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وفاة مستشار وزير الرياضة الايراني اسماعيل احمدي متاثرا باصابته لدى تعرض المروحية التي تقل الوزير ومرافقين له الى حادث في بافت بمحافظة كرمان

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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