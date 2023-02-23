الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر طبي: وزير الرياضة الايراني حميد سجادي تم نقله الى وحدة العناية الفائقة ووضعه مستقر وحاليا ليس بحاجة لعملية جراحية رغم تدني حالة الوعي

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشهد اليمني نداء إستغاثة.. حصار وألغام العدوان تواصل حصد أرواح اليمنيين

بالفيديو.. حركة النهضة تحذّر من توسّع عمليات الإختطاف وتنكيل السلطة

اشتباكات عنيفة في أرض الصومال تؤدي بحياة 96

بالفيديو.. أكسيوس: السلطة الفلسطينية تعتبر إقتحام نابلس انتهاكا للتفاهمات الأخيرة 

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-02-2023

لماذا لم يفت الأوان بعد لبدء ممارسة الرياضة؟!