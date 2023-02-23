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مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: ننفي صحة المزاعم التي لا أساس لها بأن إيران أرسلت طائرات بدون طيار لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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