خبز كعكة بطول 110 مترا بمناسبة الاعياد الشعبانية في كرمان

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وقال مسؤول مركز خدام العتبة الرضوية بمحافظة كرمان: عشية يوم الحارس وبمناسبة الاعياد الشعبانية وولادة الإمام الحسين (ع) تم كشف النقاب عن كعكة بطول 110 متر وعرض 60 سم وتام تحضيرها في مدة استغرقت 3 ايام وسيتم توزيعها على عشاق اهل البيت سلام الله عليهم.

وأفادت وكالة أنباء فارس أن رئيس مركز خدام العتبة الرضوية بمحافظة كرمان قدم اليوم تفاصيل خبز كعكة بطول 110 متر في مقبرة الشهداء بكرمان.

، واوضح انه بمناسبة الأعياد الشعبانية ، ولا سيما الولادة المباركة للاماما أبا عبد الله الحسين (ع) ،قام حلواني كرمان بأكملها في ثلاثة أيام.

وصرح أن احتفالية كبيرة أقيمت في مقبرة الشهداء مساء يوم الخميس وتم تقديم هذه الكعكة للناس ، وقال انه تزن هذه الكعكة طنًا واحدًا و 300 كيلو غرامًا.

وأضاف إن سبب اختيار مقبرة الشهداء في كرمان وبجوار مرقد الشهيد الحاج قاسم سليماني ، هو دعم الحرس الثورة الإسلامية ولإدانة تصرفات الغرب المعادية لهذه الفئة.

وتابع انه بالإضافة إلى الكعكة التي يبلغ طولها 110 أمتار ، تم تجهيز كعكة بطول 12 مترًا وعرضها متر واحد عليها صورة علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، للمشاركة بها في المراسم.