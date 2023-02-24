شاهد شعار المسيرات الجماهيرية الضخمة مدن اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان تلك المسيرات الجماهيرة دعا إليها قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي كانت تحمل عناوينا رئيسية وهي الوفاء للشهيد الصماد في ذكرى اغتياله من قبل تحالف العدوان والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتحذير تحالف العدوان.

وكانت قد توافدت الحشود الجماهيرية الكبيرة اليوم الجمعة إلى ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرات الكبرى التي انطلقت عصر اليوم الجمعة تحت شعار (الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان).

وخرجت في مدينة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان (الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان).

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية، وصورا لقائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وللشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي وللرئيس الشهيد صالح الصماد، ولافتات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية الاستعمارية وبالعدوان الأمريكي السعودي على بلادنا ومنددة بالحصار.

ورددوا هتافات التضامن مع الشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان على فلسطين واليمن، منها (شعب قادته شهداء.. لن يتنازل للأعداء)، (الشعب اليمني حاضر.. نحو الأقصى ومبادر)، (مطالبنا إنسانية.. لن تسقط بالتقادم)، (آخر تحذير للعدوان.. ارحل من يمن الإيمان)، (أمريكا لازم ترحل.. والبريطاني المحتل).



100

وكان قد دعا السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أبناء الشعب اليمني للخروج الواسع اليوم الجمعة في مسيرات ومظاهرات حاشدة للوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوجيه رسالة التحذير لتحالف العدوان والتأكيد على تمسك اليمنيين بالقضية العادلة.

كما تتقاطر حشود غفيرة إلى الساحات المحددة في محافظات الحديدة، وعمران، والجوف، وتعز، وإب، والمحويت، وذمار، حجة، للمشاركة في مسيرات التي ستنطلق بعد قليل "الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان".

وكانت قد خرجت مسيرات جماهيرية كبيرة صباح اليوم في محافظة صعدة وعدة محافظات وفاء للشهيد الصماد، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتحذيرا للعدوان.

وكان قد ألقى محافظ صعدة كلمة حيا فيها المشاركين بالمسيرة، مؤكدا المضي على خطى الصماد وأوفياء لمشروعه لبناء الدولة اليمنية "يد تحمي ويد تبني" وأننا ماضون في طريق الخلاص من الوصاية تحت راية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وخاطب الشعب الفلسطيني والمقاومة بقوله "شدو عزمكم ووحدوا صفوفكم ونحن معكم فصواريخنا ستطال المحتل الصهيوني، كما خاطب تحالف العدوان بقوله: إذا لم تفتحوا المطارات والموانئ وترفعوا الحصار فإن الرد سيكون قاسي، مجددا العهد بالوفاء للمشروع القرآني ووفاء للشهداء ومستعدون لتنفيذ توجيهات القيادة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...